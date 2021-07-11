Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Spor

- Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde altın kemer için güreşecek.

- Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu

EDİRNE - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde altın kemer için güreşecek.

Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde Ali Gürbüz, Orhan Okulu'yu yendi. Bir diğer başpehlivan İsmail Koç da, Faruk Akkoyun'u mağlup etti.

Erken final heyecanının yaşandığı yarı final güreşlerinde, rakiplerini yenen başpehlivan Gürbüz ve Koç, ilerleyen saatlerde şampiyonluk için kıran kırana mücadele gerçekleştirecek.

Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış İlyas Tetik Kartal Tibet Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Alper Yılmaz Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 17:01:44. #1.14#

title