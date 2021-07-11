Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu

- Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde altın kemer için güreşecek.