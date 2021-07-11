Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakalarının 3. turunun tamamlanmasıyla ismini çeyrek finale yazdıran başpehlivanlar belli.9 Temmuz Cuma günü başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakalarının 3. turunun tamamlanmasıyla ismini çeyrek finale yazdıran başpehlivanlar belli.

9 Temmuz Cuma günü başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. 2 bin 161 pehlivanın katıldığı güreşlerde 54 başpehlivan da şampiyonluk içi kıran kıran mücadele gerçekleştirdi. 1. ve 2. tur başpehlivanlık güreşlerinde rakiplerini eleyen 16 başpehlivan 3. tura yükseldi. 16 başpehlivan, kura çekiminin ardından cazgırın salavatı, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla güreşe tutuştu. Başpehlivanlık müsabakalarının 3. turunun tamamlanmasıyla ismini çeyrek finale yazdıran 8 başpehlivan belli oldu.

Çeyrek finale kalan isimler:

Osman Aynur, İsmail Koç, Serhat Gökmen, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun, Ali Gürbüz, Yıldıray Akın ve Orhan Okulu adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek final güreşleri 11 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde başlayacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı