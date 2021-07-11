Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu

Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakalarının 3. turunun tamamlanmasıyla ismini çeyrek finale yazdıran başpehlivanlar belli.9 Temmuz Cuma günü başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakalarının 3. turunun tamamlanmasıyla ismini çeyrek finale yazdıran başpehlivanlar belli.

9 Temmuz Cuma günü başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. 2 bin 161 pehlivanın katıldığı güreşlerde 54 başpehlivan da şampiyonluk içi kıran kıran mücadele gerçekleştirdi. 1. ve 2. tur başpehlivanlık güreşlerinde rakiplerini eleyen 16 başpehlivan 3. tura yükseldi. 16 başpehlivan, kura çekiminin ardından cazgırın salavatı, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla güreşe tutuştu. Başpehlivanlık müsabakalarının 3. turunun tamamlanmasıyla ismini çeyrek finale yazdıran 8 başpehlivan belli oldu.

Çeyrek finale kalan isimler:

Osman Aynur, İsmail Koç, Serhat Gökmen, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun, Ali Gürbüz, Yıldıray Akın ve Orhan Okulu adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek final güreşleri 11 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde başlayacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 01:11:00. #1.15#

title