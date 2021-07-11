Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
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Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz

Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanlık müsabakalarında İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, 4'üncü kez başpehlivan oldu.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanlık müsabakalarında İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, 4'üncü kez başpehlivan oldu.

Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 161 pehlivanın kıran kıran gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.

Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Ali Gürbüz ile İsmail Koç başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.

Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakanın 40 dakikalık ana devresi sona erdi. Puanlamanın göz önünde bulundurulduğu müsabakada rakibine üstünlük kuran Gürbüz, 4'üncü kez başpehlivan oldu. - EDİRNE

Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
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