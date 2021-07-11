Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanlık müsabakalarında İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, 4'üncü kez başpehlivan oldu.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanlık müsabakalarında İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, 4'üncü kez başpehlivan oldu.

Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 161 pehlivanın kıran kıran gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.

Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Ali Gürbüz ile İsmail Koç başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.

Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakanın 40 dakikalık ana devresi sona erdi. Puanlamanın göz önünde bulundurulduğu müsabakada rakibine üstünlük kuran Gürbüz, 4'üncü kez başpehlivan oldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı