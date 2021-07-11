Kırkpınar'da 54 başpehlivan kol bağladı
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Kırkpınar'da 54 başpehlivan kol bağladı

Kırkpınar'da 54 başpehlivan kol bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık güreşlerinin ilk turu başladı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık güreşlerinin ilk turu başladı.

Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde 54 başpehlivan kol bağladı. Bugün gerçekleşecek olan başpehlivanlık 3 turunun ilki başladı.

Öne çıkan bazı pehlivanların eşleşmeleri şöyle:

Kürşat Şevki Kormaz - Turan Balaban

Hüseyin Gümüşalan - İbrahim Çoraman

Orhan Okulu - Ahmet Selbest

Şaban Yılmaz - Abdullah Güngör

Faruk Akkoyun - Ali Altun

Fatih Atlı - Semih Turgut

Fatih Koyuncu - Mehmet Yeşil Yeşil

Recep Kara - Onur Balcı - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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