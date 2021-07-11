Kırkpınar'da 54 başpehlivan kol bağladı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık güreşlerinin ilk turu başladı.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık güreşlerinin ilk turu başladı.
Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde 54 başpehlivan kol bağladı. Bugün gerçekleşecek olan başpehlivanlık 3 turunun ilki başladı.
Öne çıkan bazı pehlivanların eşleşmeleri şöyle:
Kürşat Şevki Kormaz - Turan Balaban
Hüseyin Gümüşalan - İbrahim Çoraman
Orhan Okulu - Ahmet Selbest
Şaban Yılmaz - Abdullah Güngör
Faruk Akkoyun - Ali Altun
Fatih Atlı - Semih Turgut
Fatih Koyuncu - Mehmet Yeşil Yeşil
Recep Kara - Onur Balcı - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı