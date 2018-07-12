Kırkpınar'da 10 Cazgır Görev Yapacak

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 10 cazgır görev yapacak.

Çayırların efsanesi olarak anılan ve 54 yıldır cazgırlık yapan Kayabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 10 cazgırın görev alacağını söyledi.

Kırkpınar'ın dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirten Kayabaş, şöyle konuştu:

"Güreşlerimiz yarın başlıyor, 2 binin üzerinde pehlivan çayıra çıkacak. Mustafa Bük, Aydın Demir, Hüseyin Çokal ve Ahmet Taşçı ebedi altın kemerin sahibi oldular. Ben de bu isimleri takdim etme onurunu yaşadım. Hala cazgırlığa devam ediyorum. Bu süreçte çıraklar yetiştirdim. Sağlığım el verdiği sürece inşallah sahalarda olmaya devam edeceğim."

Cazgırların yağlı güreşin en önemli öğelerinden biri olduğunu ifade eden Kayabaş, bu yönüyle yaptıkları işi en güzel şekilde sergilemeye çalıştıklarını vurguladı.

Kırkpınar baş cazgırlarından "Pele" lakaplı Mehmet Tura da Kırkpınar'ın Türk dünyasının en büyük organizasyonu olduğunu, cazgırlar olarak Kırkpınar'a renk kattıklarını belirtti.