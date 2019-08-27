Kırkpınar BESYO sınavlarına rekor katılım

27.08.2019 14:06

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Beden Eğitimi ve Meslek Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Hakan Tuna, okulun rekor bir başvuru aldığını söyledi.

TÜ Kırkpınar BESYO'da özel yetenek sınavları başladı.

Balkan Yerleşkesi Kırkpınar BESYO spor alanlarında devam eden seçme sınavlarında toplam bin 459 aday BESYO'da eğitim almak için ter dökecek.

Okul Müdürü Prof. Dr. Hakan Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, okula girmek için öğrencilerin rekor bir başvuru yaptığını ifade etti.

Geçen yıla göre yüzde 90'lık bir artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Tuna, Kırkpınar BESYO'nun Türkiye 'deki üniversiteler içinde en çok tercih edilen okullardan biri olduğunu dile getirdi.

Kırkpınar BESYO'nun verdiği eğitimle ilgi çekmeye devam ettiğini anlatan Tuna, şunları kaydetti:

"Geçen sene 800 kişi sınava girmişti. Bu yıl bu rakam bin 459 oldu. İlk sınavlarımız bayanlar basketbol sınavlarıyla başladı. Ağırlık bu yıl yine basketbol ve futbol branşları oluşturuyor. BESYO bu sınavı yıllardan beri yapılıyor. İlk sınavlarımız kız öğrencilerin basketbol sınavlarıyla başladı. Objektif bir şekilde sınavları gerçekleştiriyoruz. Basketbolun dışında futbol, badminton, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, hentbol ve judo branşında sınavlarımız olacak."

Tuna, Kırkpınar'da deste küçük boy kategorisi ve daha üst kategorilerde dereceye giren pehlivanların üniversite taban puanını almaları halinde Kırkpınar BESYO'da öğrenci olabileceklerini sözlerine ekledi.

Adaylardan Gamze Mısırlı da sınava yoğun antrenman temposuyla hazırlandığını ve hedefinin beden eğitimi öğretmeni olmak olduğunu söyledi.

Özel yetenek sınavlarını 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA