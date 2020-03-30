Kırkpınar BESYO fakülte kimliğini kazandı Trakya Üniversitesi'nin en eski akademik birimlerinden biri olan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla fakülte kimliği kazandı.

Trakya Üniversitesi'nin en eski akademik birimlerinden biri olan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla fakülte kimliği kazandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun, fakülte statüsüne dönüşmesi ile Trakya Üniversitesi bünyesindeki fakülte sayısı da 14'e yükseldi.

Antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinin bulunduğu yüksekokulun fakülteye dönüşmesiyle birlikte yeni bölümlerin açılmasına ve akademik çalışmalara da hız verilecek.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı açıklamada uzun süreli ve sistemli bir çalışmanın ardından, Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun fakülteye dönüştürülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA