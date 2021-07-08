SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
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SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadıResul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA) - 652 ve 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı, 'Sarı Fırtına' lakaplı İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban, Trakya Üniversitesi'ndeki yüksek lisans programını...

SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı

Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA) - 652 ve 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı, 'Sarı Fırtına' lakaplı İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban, Trakya Üniversitesi'ndeki yüksek lisans programını tamamlayarak mezun oldu.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan İsmail ve Turan Balaban kardeşler diplomalarını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Rektör Yardımcısı ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'dan aldı. Başpehlivanlık kontenjanından Trakya Üniversitesi'nin ilk öğrencileri olan ve öğrenimlerini tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazanan Balaban kardeşler, doktora da yapmak istediklerini dile getirdi. Adı Kırkpınar olan bir okuldan mezun olmanın ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu vurgulayan iki kardeş, akademide yer almak istediklerini ifade ederek yağlı güreşi bilimsel yöntem ve metotlarla ileriye taşımak istediklerini kaydetti.

Güreşin felsefesi olan bir spor olduğunu belirten Rektör Yardımcısı ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da İsmail ve Turan Balaban'a öğrenimlerini devam ettirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'de ilk defa Trakya Üniversitesi tarafından pehlivanlara sağlanan akademik eğitim imkanının ilk meyvelerinin İsmail ve Turan Balaban olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu 'Kendilerinin Kırkpınar haftasında mezun olmalarının hoş bir tevafuk olduğu inancındayım. Balaban kardeşler hem çayırdan hem de artık akademiden yetişmiş bireyler olarak 660 yıllık bir geleneğin temsilcisi olarak bu mirası geleceğe taşıyacaklar. Kendilerinin doktoraya da Trakya Üniversitesi çatısı altında devam etmelerini temenni ederim' dedi.

Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, şampiyon sporculara diplomalarını takdim ederek onların mezuniyet heyecanını paylaştı. Törende, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Levent Doğan, 2003 Kırkpınar başpehlivanı, olimpiyat ikincisi ve Avrupa şampiyonu Kenan Şimşek ile gönüllü spor elçisi Yavuz Sönmez de yer aldı.

SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
SPOR Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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