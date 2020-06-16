Kırkpınar Başpehlivanları Kumluca'da antrenmanlarına devam ediyor
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Kırkpınar Başpehlivanları Kumluca'da antrenmanlarına devam ediyor

- Kırkpınar Başpehlivanları Kumluca'da antrenmanlarına devam ediyor Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu memleketi Kumluca'da hocası Kemal Yılmaz kontrolünde antrenmanlarına devam ediyor.

16.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:14

- Kırkpınar Başpehlivanları Kumluca'da antrenmanlarına devam ediyor

ANTALYA - Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu memleketi Kumluca'da hocası Kemal Yılmaz kontrolünde antrenmanlarına devam ediyor.

Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu memleketi Kumluca'da hocası Kemal Yılmaz denetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Başpehlivan Orhan Okulu ile birlikte Başpehlivan Tanju Gemici, Ramazan Bircan, Hasan Cengiz, Ali Altun, Baş Altında Şahin Bilici, Hasan Güzeller, Davut Cansev, Mustafa Okulu, Küçük Orta Büyük boyda Seçkin Duman ve alt yapıda bir çok pehlivan antrenman yapıyor.

İlk defa yağlı antrenman yaptıklarını belirten Başpehlivan Okulu, "Pandemi sürecinde zorlu şartlar altında antrenmanlar yaptık. Evimizde ve doğa da kendi imkanlarımızla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi pandemi süreci azaldı. İlk yağlı antrenmanlarımıza başladık. Kırkpınar'ın olup olmayacağı belli değil. 3 Temmuz'da federasyonumuz bir açıklama yapacak. Açıklamalar sonucunda Kırkpınar'ın olacağını umut ediyoruz" dedi.

"Kırkpınar'a hazırız"

Antrenör Kemal Yılmaz ise güreşlerin 3 aydır başlaması gerektiğini belirterek, "Pandemiden dolayı güreşlerimiz olmuyor. Tabii ki önce sağlık diyoruz. Atasporumuz için 7 - 8 aydır bu çocuklar antrenman yapıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah federasyonumuz, bilim kurulu ve sayın bakanımızın da onayı ile tedbirler alınarak Kırkpınar ve Kumluca, Elmalı ve Kurtdere güreşleri olacak diye düşünüyoruz. Onun için de biz antrenmanımız hiç bırakmadık. Hep kamp ortamındayız. Bu süreçte sosyal mesafe çok önemli. Hep beraber aynı otelde kalıyoruz. Aynı ortamdayız. Dışarıdan kimseyi almıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Biz hazırız Kırkpınar'a, federasyon başkanımızın da dediği gibi 3 Temmuz'dan sonra güreşlerin başlayacağını düşünüyorum. Öncelikle sağlık. Türkiye ve dünya da iyiye gidiyor. İnşallah o zamana kadar da daha güzel sonuçlar çıkacak. 3 Temmuz'da güzel kararlar çıkacak diye düşünüyorum. Bizde 5 tane başpehlivanımız var. Orhan Okulu ile birlikte Başpehlivan Tanju Gemici, Ramazan Bircan, Hasan Cengiz, Ali Altun, Baş Altında Şahin Bilici, Hasan Güzeller, Davut Cansev, Mustafa Okulu, Küçük Orta Büyük boyda Seçkin Duman ve alt yapıda birçok pehlivanımız ile birlikte yaklaşık 15 kişi antrenman yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kırkpınar Başpehlivanları Kumluca'da antrenmanlarına devam ediyor

Kaynak: İHA

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