Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor
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Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz, altın kemerin ebedi sahibi olup babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz, altın kemerin ebedi sahibi olup babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor.

658 ve 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kazanan Gürbüz, gelecek yıl yapılacak 661. Tarihi Kırkpınar'ı kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor.

Gürbüz, AA muhabirine, "yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'da birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olmanın her güreşçinin hayali olduğunu belirten Gürbüz, "660 yıllık gelenekte büyük bir tarihte başpehlivan olduğum için çok mutluyum." dedi.

Gürbüz, Kırkpınar'da üst üste 3 kez başpehlivan olup altın kemere ulaşmak için çalıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi babam 1988 yılı Kırkpınar başpehlivanıydı. Ertesi sene güreşemedi, vefat etti. Onun yarım kalan bir hikayesi var. Benim de öyle yarım kalan bir hikayem var. Bu hikayeyi tamamlamak istiyorum. Seneye de başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. Altın kemeri Antalya'ya ilk defa ebedi olarak götürmek en büyük hayalim."

Yılın 11 ayı Kırkpınar'a hazırlık

Gürbüz, yılın 11 ayını yoğun antrenman temposuyla geçirdiğini ve Kırkpınar'a hazırlandığını anlattı.

Başarılı olmak için çok çalıştığını vurgulayan Gürbüz, "Pandemi döneminde güreşler olmadı ama olacakmış gibi hep antrenmanlarımıza devam ettik. Haftanın 6 günü devamlı çalışıyoruz, senede sadece bir ay iznimiz var. Onun dışında geri kalan zamanlarda sürekli antrenman yapıyoruz ve güreşlere hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor
Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor
Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor
Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
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Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
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Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor - Haberler Spor
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