Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini devam ettirdi
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Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini devam ettirdi

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, 'pehlivan hamamı' geleneğini devam ettirdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final güreşlerinde rakibi İsmail Koç'u yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final güreşlerinde rakibi İsmail Koç'u yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

Final güreşinin ardından altın kemeri TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un taktığı Ali Gürbüz, doping testi sonrası er meydanından faytonla ayrıldı.

Gürbüz'ün Sarayiçi'nde bindiği faytonun sağ arka tekerleği Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde çıktı.

Tekerleğin çıkmasıyla faytondaki atlar kaçarken, Gürbüz ve yakınları faytondan zorlukla indi. Faytondan düşen iki kişi tedavileri için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürbüz, kısa süre sonra yoğun kalabalığı selamlayıp, Kırkpınar davulcularının çaldığı marşlar eşliğinde hamama doğru yürüdü.

Babası Recep Gürbüz'ün de 1988 yılında başpehlivan olduğunda tercih ettiği Mezitbey Hamamı'na giden Ali Gürbüz'ü sevenleri tezahüratlarla uğurladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
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Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini devam ettirdi - Haberler Spor
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