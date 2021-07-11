Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
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Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Spor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç'u puanlama güreşinde yenerek başpehlivan olan Ali Gürbüz, "Cenabı Allah'ım inşallah bana bu kemeri nasip edecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç'u puanlama güreşinde yenerek başpehlivan olan Ali Gürbüz, "Cenabı Allah'ım inşallah bana bu kemeri nasip edecek. Gidip babamın mezarına bu kemeri asacağım Allah'ın izniyle" dedi.

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2021 yılının başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. Final güreşinde rakibi İsmail Koç'u puanlayama giden ve 48 dakika süren karşılaşma sonucu yenerek Er Meydanı'nda 4'üncü kez başpeplivan olan Gürbüz, gelecek yıl Er Meydanı'ndan başpehlivan olması halinde, 3 kez arka arkaya başpahlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olacak. 

"BU KEMERİ BABAMIN MEZARINA ASACAĞIM"

Merhum babası Recep Gürbüz, 1988 yılında başpehlivan olan Ali Gürbüz, "Çok mutluyum, azmettim. Cezalıyken bile bırakmadık antrenmanları. Bu kemeri daha önce almıştım, bazı olumsuzluklar oldu. Bu kemer benim, ona inanıyorum yürekten. Cenabı Allah'ım inşallah bana bu kemeri nasip edecek. Gidip babamın mezarına bu kemeri asacağım Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
Haber Yorumları
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Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım - Haberler Spor
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