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Kırkpınar ağasından Taşköprü için ayrı ödül

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Kırkpınar ağasından Taşköprü için ayrı ödül

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 26 Eylül'de yapılacak Taşköprü Yağlı Güreşleri için Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'i davet etti.

KÖRFEZ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 26 Eylül'de yapılacak Taşköprü Yağlı Güreşleri için Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'i davet etti. Selim, dereceye girecek güreşçilere ekstra 40 bin TL vereceğini açıkladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 26 Eylül'de yapılacak olan 47. Altın Kiraz Festivali Taşköprü Yağlı Güreşleri için Kırkpınar ağalığını en fazla üstlenen isim olan Seyfettin Selim'i davet etti. Başkan Söğüt'e, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve eski Başkan yardımcısı Mehmet Şendoğan' da eşlik etti. Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Kırkpınar ağası ve iş insanı Seyfettin Selim, "Taşköprü Yağlı Güreşleri gerçekten ata sporumuzun gelişmesi ve gelecek nesillere de aktarılması için önemli. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekküre ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ağadan 40 bin TL ödül

Kırkpınar ağası Selim, Taşköprü'de birinci olan güreşçiye 20 bin TL, ikinci olana 10 bin TL, üçüncü olacaklara da 5'er bin TL kendisinin ödül vereceğini açıkladı. Başkan Şener Söğüt de Seyfettin Selim'e teşekkür ederek, "İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kırkpınar ağasından Taşköprü için ayrı ödül

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