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Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, güreşlerin düzenlenmesini istiyor Açıklaması

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki tarihi henüz netleşmeyen organizasyonun gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, güreşlerin düzenlenmesini istiyor Açıklaması
06.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:09

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki tarihi henüz netleşmeyen organizasyonun gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Selim, "Bizim pehlivanlarımızda şu ana kadar bir tane virüs bulaşan yok. Gereken tedbirleri alırız. Seyirci için mesafeyi de ayarlayarak bu işi yaparız. Bu sene Kırkpınar'ın yapılması lazım. Bu kadar korkulacak, büyütülecek bir şey yok. Tabii ki tedbirlerin tamamını alacağız. Kırkpınar'ı yapmamak için hiçbir sebep yok. Ben istiyorum, pehlivanlar da istiyor. Son 10 yılın başpehlivanlarıyla görüştüm, hepsi güreşlerin yapılmasını istiyor." diye konuştu.

Olası bir erteleme halinde pehlivanların yaşının 1 yıl daha geçeceğini aktaran Selim, "Başpehlivan olacak adamların yaşları geçiyor. Alttan gelenler var, bir senesi boşa gitmesin. Kim seneye bu hastalığın olmayacağını söyleyebilir. Belki seneye bu hastalık böyle devam edecek. O zaman 1 sene daha mı erteleyelim." ifadelerini kullandı.

"Milletin bu hastalıktan çıkması lazım"

Milletçe hastalık psikolojisinden çıkılması gerektiğini vurgulayan Seyfettin Selim, "Ben aynı zamanda 8-10 tane fabrikası olan bir iş adamıyım. Milletin bu hastalıktan çıkması lazım. Sabah yattın hastalık, akşam yattın hastalık. Televizyonlara bakıyorsun, herkes profesör olmuş. Biz buradan çıkıp ekonomimize, işimize bakacağız. Herkes işine, ekmeğine bakacak. Bu hastalığın 2 sene, 3 sene sürmeyeceği ne malum. Belki 4 sene sürecek. Ben organizasyonların yapılacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olumsuz bir gelişmenin yaşanması durumundan da bahseden Selim, "Kötü bir şey olursa, hastalık sayısı yeniden artarsa yapamayız. Ancak şu gidişe bakarak, 1,5 ay önce kimse durumun buraya geleceğini söylemiyordu. Bir ay sonra bu iş unutulur. Şimdiden unuttuk neredeyse. 1 ay sonra da unutacağız Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

"Sağlık bakımından dünyada 1 numarayız"

Ülkenin sağlık sistemine övgüde bulunan Seyfettin Selim, "Türkiye güvenilir bir ülke. Sağlık konusunda çok başarılıyız. Sağlık bakımından dünyada 1 numarayız. Dünyada bizim kadar hastanesi olan, doktoru elini taşın altına sokan var mı? İtalya'da, İngiltere'de gördünüz. Doktorlar korkudan hastanelerde yaşlıları bırakıp kaçtı. Türkiye'de öyle bir doktor var mı? Normalleşmemiz lazım. Moral olarak da bize çok iyi gelir. Önümüzdeki hafta maçlar oynanacak. Ondan sonra inanıyorum ki seyirci de alacaklar maçlara. Yaz da geldi. Allah'ın izniyle biz bunu atlatırız." açıklamasında bulundu.

"Ağustosun ilk haftası bu iş kesin olur"

Ağustos ayının ilk günlerinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Selim, "Benim için uygun tarih 2-3 Ağustos. Ağustos ayında yüzde yüz yaparız gibi görüyorum. En büyük ümidimiz, salgının seyrinin böyle gitmesi. Daha yeni yeni normale geçtik, 1 hafta olmadı. 1 hafta sonra da yeni normalleşmenin etkisi belli olacak. Ağustosun ilk haftası bu iş kesin olur diye bakıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Pehlivanlara da mesaj gönderen Selim, "Çalışmalarına devam etsinler. Pehlivan askerdir, her gün hazır olsunlar. Ağustos diyoruz ama belki temmuzun 15'inde olur. O yüzden her zaman hazır olmalılar." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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