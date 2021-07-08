Kırkpınar Ağası Selim: "Ben gençlerden yeni bir pehlivan çıksın istiyorum"
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Kırkpınar Ağası Selim: "Ben gençlerden yeni bir pehlivan çıksın istiyorum"

Kırkpınar Ağası Selim: 'Ben gençlerden yeni bir pehlivan çıksın istiyorum'
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Kırkpınar ağası Seyfettin Selim "Yeni bir başpehlivan yeni bir yüz çıkarsa daha iyi olacak.

Kırkpınar ağası Seyfettin Selim "Yeni bir başpehlivan yeni bir yüz çıkarsa daha iyi olacak. Ben de Kırkpınar ağasıyım ödüllendirmek benim işim" dedi.

Selim, gazetecilere yaptığı açıklamada, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kısıtlıda olsa seyircili yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu sene gençlerden iddialı olabilecek, takip ettiği pehlivanların da Kırkpınar'da boy göstereceğini ifade eden Selim, güreşlerin çok güzel geçeceğini söyledi.

Geçen sene salgın nedeniyle Kırkpınar'ın yapılamadığını hatırlatan Selim, "Bu sene başpehlivanlığı yeni bir pehlivan kazanırsa, ben de onu ödüllendireceğim. Ben gençlerden yeni bir pehlivan çıksın istiyorum. Şu andaki başpehlivanlarımız hepsi iyi ve güzel, hiçbirini ayırmıyorum. Ama yeni bir başpehlivan yeni bir yüz çıkarsa daha iyi olacak. Ben de Kırkpınar ağasıyım ödüllendirmek benim işim. Kimse kusura bakmasın yeni bir başpehlivan çıkarsa ödüllendireceğim, bu ödül ev olur, araba olur." diye konuştu.

Selim, Kırkpınar ağalığının çok farklı bir şey olduğunu, herkesin ağalık yapamayacağını belirterek güreşleri çok seven ve zaman ayıran kişilerin ağa olması gerektiğini vurguladı.

Başpehlivanlardan İsmail Balaban'ın bir süre önce kazandığı yarışmaya da değinen Selim, Balaban'ın yarışmada güreş camiasını en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Kırkpınar Ağası Selim, Edirnespor'a da ciddi anlamda sponsorluk desteği vereceğini şu anda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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