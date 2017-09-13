Kırkpınar Ağası Çetin'den Başkan Aydın'a Ziyaret

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Ahmet Çetin, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı ziyaret etti.



Ağa Çetin, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırkpınar yağlı güreşlerinin merkezinin Sarayiçi Er Meydanı olduğunu belirtti.



"Yağlı güreşin Olimpiyatı diyorsak, buranın ağası Kırkpınar Ağasının da diğer ağalardan farkı olmalı" diyen Çetin, "Biz bir şeyler istiyorsak kendimiz için istemiyoruz. Bugün varız, yarın başkaları burada ağalığı yapacak. Bizim gayemiz, ağalığın altının doldurulması, altı boş olan ağalığın hiç kimseye faydası yok." şeklinde konuştu.



Başkan Aydın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Edirne'de yapılması düşünülen güreş lisesi çalışmalarına hız verileceğini söyledi.