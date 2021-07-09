Kırkpınar adetlerinden "güreş ağası" karşılama ritüeli gerçekleşti
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Kırkpınar adetlerinden "güreş ağası" karşılama ritüeli gerçekleşti

Kırkpınar adetlerinden 'güreş ağası' karşılama ritüeli gerçekleşti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler tarafından davul zurna ile kent girişinde karşılandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler tarafından davul zurna ile kent girişinde karşılandı.

Başkan Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere belediye önünden davul ve zurnayla Talatpaşa Caddesi'nde yürüdü.

Şehirde konakladığı otelden yaya olarak hareket eden Selim'le buluşan başkan Gürkan, Selim'e çiçek verdi.

Başkan Gürkan, ağalığın Kırkpınar'ın olmazsa olmaz unsuru arasında yer aldığını vurguladı.

Ağanın da katıldığı korteji, belediye binası önünde Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı ve Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş devam etti.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, söz ve bestesi eğitimci - yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi.

Korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığı'nda dua etti.

Daha Sonra Vali Canalp, Başkan Gürken, Güreş Federasyonu Başkanı Aydın ve beraberindeki heyet, Saraçlar Caddesi'ne taşınan Edirneli merhum heykeltıraş Tankut Öktem'in yaptığı "Pehlivanlar (Kırkpınar)" heykelinin açılışını yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, heykelin daha görünür olması için kente gelen turistlerin yüzde 95'inin de geçtiği Saraçlar Caddesi'ne taşıdıklarını söyledi.

Bedesten Çarşısı önüne 1973 yılında konulan heykelin yol kotlarının zaman içinde yükselmesiyle görünmez ve bilinmez hale geldiğini vurgulayan Gürkan, "Edirne'nin çok değerli markası Kırkpınar'la, Edirnelilerin gururu usta heykeltıraş Öktem'in yapmış olduğu Kırkpınar Anıt Heykeli'ni buluşturmak istedik." dedi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda ise güreşler minik boylarda devam ediyor.

Er Meydanı'ndaki resmi açılış töreni ise 18.00'de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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