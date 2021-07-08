Kırkpınar'a turist akını, otellerde yer kalmadı

- Kırkpınar'a turist akını, otellerde yer kalmadı Edirne'de 9-10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen ziyaretçiler, otelleri doldurdu.

- Kırkpınar'a turist akını, otellerde yer kalmadı

EDİRNE - Edirne'de 9-10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen ziyaretçiler, otelleri doldurdu.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, er meydanının kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınarak gerçekleştirilme kararının ardından, güreşseverler otel rezervasyonlarını yaptırdı. Yoğun talebin olmasıyla birlikte Edirne'deki oteller kısa sürede doluluk oranına ulaştı. Dünyanın en büyük efsanesinin yapılacağı kentte, pehlivanların da gelmesiyle hareketlilik yaşanıyor.

Misafirler sokakta kalmasın diye çaba sarf edecekler

Kent merkezinde bulunan bütün otellerde yoğunluk yaşandığını açıklayan bir otelin müdürü Ümit Yazıcı, gurbetçi akınıyla birlikte konaklamada yer sorunu yaşanabileceğini söyledi. Misafirlerin sokakta kalmaması için çalışacaklarını ifade eden Yazıcı, geçmiş yıllarda da aynı yoğunluğun yaşandığını ve vatandaşların araçlarda yattığını hatırlattı. Yazıcı, tüm otellerdeki doluluk oranının aynı olduğunu belirterek, Kırkpınar tarihlerinde otellerinin de dolduğunu vurguladı.

"Herkes biz de gelmek istiyoruz diye arıyor"

Edirne'ye gelen güreşçiler de çarşıda yoğunluk oluşturuyor. Antalya'nın Kaş ilçesinden bir otobüs kafilesi ile geldiklerini söyleyen pehlivanlardan Barış Alagöz, "Geçen yıl pandemi sebebiyle gelemedik bu yıl geldiğimiz için mutluyuz, sevinçliyiz. Edirne'ye heyecanla geldik. Bugünü iple çektik. 4 bin 300 kişilik seyirci kapasitesi vermişler ama herkes biz de gelmek istiyoruz diye arıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa