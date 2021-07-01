Kırkpınar'a seyirci alınıp alınmayacağı yarın belli olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırkpınar'a seyirci alınıp alınmayacağı yarın belli olacak

Kırkpınar'a seyirci alınıp alınmayacağı yarın belli olacak
Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Haberler | Spor

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne seyirci alınıp alınmayacağının yarın belli olacağını belirterek, "Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne seyirci alınıp alınmayacağının yarın belli olacağını belirterek, "Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 660'ıncısı 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz yapılması kararlaştırdı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün yapılan belediye meclisi toplantısında güreşlere seyirci alınıp alınmayacağının yarın belli olacağını söyledi.

Gürkan, "Pandemi şartları nedeniyle bu yıl Kırkpınar'ın festival boyutunu yapmıyoruz. Sadece yağlı güreşler olacak. 3 gün ile sınırlı tutuyoruz. 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diliyorum. Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri şunu söyledik. Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum. Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa, örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.


- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Kenan Doğulu Haluk Bilginer
Spor Diego Costa Şenol Güneş Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırkpınar'a seyirci alınıp alınmayacağı yarın belli olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:20:53. #1.15#

title