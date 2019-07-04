Kırkpınar'a rekor pehlivan katılımı

Türkiye Güreş Federasyonu Cetvel Hakemi Raif Bozkuş'tan alınan bilgiye göre, dün başlayan ve bugün de mesai bitimine kadar devam eden kayıtlar için pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'na geldi.

Tartıya çıkan pehlivanlar, kilolarına göre, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerine adlarını yazdırdı. Yarın başlayacak güreşler için 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı.

En çok kayıt 373 pehlivanla küçük orta küçük boy kategorisine yaptırıldı. Baş kategorisinde ise 52 pehlivan güreşecek.

Kayıt sayısına göre 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde katılım rekoru kırıldı.

Geçen yıl 2 bin 228 pehlivan, bir önceki sene de 2 bin 197 pehlivan Kırkpınar'da güreşmişti.

Güreşler, yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda öğleye doğru minik boyda başlayacak.