Kırkpınar'a Özel Tişört Hazırlandı

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilinirliğini artırmak için üzerinde Kırkpınar ögelerinin bulunduğu tişört çalışması yaptıklarını bildirdi.



Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak amaçlarının Edirne ile özdeşleşmiş değerlerin markalaşmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Kent tanıtımını farklı ögelerle çeşitlendirmeye çalıştıklarını belirten Bacıoğlu, bu kapsamda Kırkpınar'a özel tişört bastırdıklarını anlattı.



Edirne'nin tarih ve kültür şehir olduğunu aktaran Bacıoğlu, "Amacımız Edirne ile özdeşleşmiş simgeleri festivalleri ve turistik ögeleri ön plana çıkaracak markalaşma faaliyetleri yapmak. Bunlardan birisi de uzun zamandır eksikliğini duyduğumuz tişört çalışması. Edirne'ye özgü ögelerle ilgili tişört çalışması yapıyoruz. Birinci amacımız derneğe kar getirici bir çalışma yapmak değil. Bizim amacımız insanlar bunları giysin üzerinde görülsün, başka şehirlerde de tanıtılsın. Bunu yaparak Edirne'nin turistik ögelerine katkı sağlamayı istiyoruz.



Tarihteki en önemli etkinliklerinden olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katkı sağlıyoruz. Bu yöndeki tişört çalışmalarımızda diğer turistik ögelerimize yönelik olarak devam edecek" diye konuştu.



Bacıoğlu, hazırladıkları tişörtleri 10-16 Temmuz'da kentte açacakları stantlarda satılacağını kaydetti.