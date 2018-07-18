Kırkpınar'a Osmangazi Damgası

Sarayiçi Er Meydanı'nda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, küçük orta, küçük boy, tozkoparan boy, teşvik 2 boy, minik 1 ve minik 2 boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boy, baş altı ile başpehlivanlık kategorilerinde yapıldı. Toplam 2 bin 228 pehlivanın sahada yağlanarak, peşrev çekerek, kıran kırana güreştiği dev organizasyonda Osmangazili sporcu Erkan Şahin, tozkoparan boy kategorisinde finalde karşılaştığı rakibi Ömer Faruk Kırat'ı yenerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ata sporumuz olan güreşte elde ettiğimiz derecelerden oldukça gurur duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yapmış olduğumuz tesis ve alt yapı yatırımlarının meyvelerini almak bizleri oldukça mutlu ediyor. Türk sporuna uzun süre hizmet edecek, ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcularımız, gençlere imkan tanındığında ne kadar başarılı olacaklarının birer örneği oluyor. 4'ncü kez üst üste finallerde yarışma imkanı bulup, bu yıl derece elde eden sporcumuz Erkan Şahin ve antrenörünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.