Kırkpınar'a "En Tatlı" Tanıtım

Edirne'deki bir şekerlemeci güreşen pehlivanlar figürünü 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne özel ürettiği Kavala kurabiyesi kutularına işledi.



Trakya bademi, tereyağı, un ve pudra şekerinden üretilen kurabiyeler, tasarımı Kırkpınar için üretilen kutularda vatandaşlara sunuluyor.



Şekerlemecinin satış müdürü Emre Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar yaklaştıkça heyecanın da arttığını söyledi.



Tanıtıma katkıda bulunmak için imalathanede yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Ertan, "Biz de Kırkpınar'a özel tatlı kutusu tasarladık. İçerisindeki lezzet özel üretim Kavala kurabiyesi. Kutumuzun üzerinde Meriç Köprüsü ve güreş tutan pehlivanlarımız yer alıyor. Bunu Kırkpınar haftası için yaptık. İnsanlarımıza bu günleri unutturmamak için örneğin Kakava'da Hıdrellez kurabiyesi de yapmıştık. O da güzel bir tasarım ve özel kurabiyeydi. Biz de bu şekilde katkı sağladık" diye konuştu.



Tatlı ustası Muhammet Çetinkaya da Kırkpınar'a az bir süre kaldığını ifade etti. Her sektörün kendine göre Kırkpınar Haftası'na katkıda bulunduğunu anlatan Çetinkaya, "Biz de damaklarda tadı unutulmayacak kurabiyeler yaptık. Şehrimize güreşler dolayısıyla gelecek vatandaşlarımız bu kurabiyeyi yemeden buradan ayrılmayacaklar." dedi.



656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 10-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.