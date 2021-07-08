Kırkpınar'a 2 bin 160 pehlivan kayıt yaptırdı

EDİRNE'de bu yıl 660'ıncısı gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 160 pehlivan kayıt yaptırdı.

EDİRNE'de bu yıl 660'ıncısı gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 160 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık güreşlerine ise 53 güreşçi katılacak.

Yarın başlayacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için ?Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda hazırlanan kayıt alanında kayıt işlemlerini yaptırdı. Kayıt işlemleri sırasında ilk olarak PCR testlerinin negatif olduğuna dair sonuçları ibraz eden pehlivanlar daha sonra tartılarak, kilolarına göre güreşecek boylara ayrıldı. 14 boyda mücadele edecek pehlivanlar, kaydın son işleminde güreşecekleri boylarda ilk tur güreşinde rakip için kura çekimlerini yaparak, kayıt işlemlerini tamamladı.

İki gün süren kayıt işlemlerinin ardından 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kayıt yaptıran toplam pehlivan sayısı da belli oldu. 2019'da 2 bin 380 pehlivanın kayıt yaptırdığı güreşler için bu yıl 2 bin 160 pehlivana kayıt işlemi yapıldı.

Güreşlerde Minik-1'de 75, Minik-2'de 100, Teşvik-1'de 119, Teşvik-2'de 166, Tozkoparan'da 206, Ayak'ta 197, Deste Küçük 265, Deste Orta 154, Deste Büyük 105, Küçük Orta Küçük 380, Küçük Orta Büyük 146, Büyük Orta 100, Başaltı 94, Başpehlivanlık 53 olmak üzere toplam 2 bin160 pehlivan çayırda ter dökecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler