Kirkor Sahakoğlu'nun "Zamansız" adlı kişisel sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kirkor Sahakoğlu'nun "Zamansız" adlı kişisel sergisi açıldı

Kirkor Sahakoğlu'nun 'Zamansız' adlı kişisel sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Sanatçı Kirkor Sahakoğlu'nun "Zamansız" adlı kişisel sergisi, GALERİ 77'nin yeni mekanında sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Kirkor Sahakoğlu'nun "Zamansız" adlı kişisel sergisi, GALERİ 77'nin yeni mekanında sanatseverlerle buluştu.

Sahakoğlu'nun zaman ve mekan ilişkisini sorguladığı son dönem çalışmaları arasında yer alan 35'i aşkın yapıtını bir araya getiren sergi, eş zamanlı olarak GALERİ 77 YouTube kanalında çevrim içi de izlenebiliyor.

Sergide, "Zaman, insan zihninden bağımsız bir gerçekliğe sahip midir?" sorusuna yanıt arayan sanatçı, mekanın insanın aidiyet kavramını pekiştiren temel bir olgu olup olmadığını sorguluyor.

Kirkor Sahakoğlu, sergi alanında birden fazla zaman ve uzam ile bağ kurarak, "Kuşaklar boyunca bildiğimiz tek doğru, gördüğümüz tüm yüzeyler içinde en az tanıdığımız kendi yüzümüzdür." mottosuyla izleyenleri farklı sorgulamalara götürüyor.

Galeri 77 YouTube kanalından eş zamanlı gösterimine de ulaşılan sergi, 11 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kirkor Sahakoğlu hakkında

İstanbul doğumlu sanatçı, Getronagan Lisesi'nin ardından Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Reklam Grafiği Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra Milano'da Istituto Europeo Di Design'da yüksek lisansını tamamlayan Sahakoğlu, Domus Academy'de eğitimlere ve atölyelere katıldı.

Sahakoğlu, 1985 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen reklam ajanslarında sanat yönetmenliği ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. Ardından kendi ajansını kurarak markalaşma sürecindeki pek çok kuruma ve ürüne destek verdi. 2010 yılından bu yana serbest çalışan, ajanslara ve kuruluşlara danışmanlık yapan Sahakoğlu, halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü'nde ders veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry Bülent Ersoy Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kirkor Sahakoğlu'nun "Zamansız" adlı kişisel sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:51:31. #1.14#

title