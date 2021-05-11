Kırklarelispor'un 1. Lig yolculuğu kente heyecan yaşatıyor
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Kırklarelispor'un 1. Lig yolculuğu kente heyecan yaşatıyor

Kırklarelispor'un 1. Lig yolculuğu kente heyecan yaşatıyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor'un TFF 1. Lig yolunda play-off karşılaşmalarında mücadele edecek olması, kentte heyecana neden oldu.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor'un TFF 1. Lig yolunda play-off karşılaşmalarında mücadele edecek olması, kentte heyecana neden oldu.

Ligi 70 puanla dördüncü sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, TFF 1. Lig yolunda yarın play-off çeyrek final ilk maçına çıkacak.

Kırşehir Belediyespor ile Kırklareli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak olan Kırklarelispor, rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentin bazı bölgelerine kulübe ait yeşil-beyaz bayraklar astırarak, Kırklarelispor'a 1. Lig yolunda başarılar dileğinde bulundu.

Belediye ekipleri kentteki kaldırım bordürlerini yeşil-beyaza boyadı.

39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Uğur Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklarelispor'u artık 1. Lig'de görmeyi istediklerini söyledi.

Çok heyecanlı olduklarını ifade eden Çevik, Kırklarelispor'un bunu başaracak güçte olduğuna inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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