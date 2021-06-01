Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem'in sözleşme süresinin dolduğunu açıkladı
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Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem'in sözleşme süresinin dolduğunu açıkladı

Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem'in sözleşme süresinin dolduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem'in sözleşme süresinin dolduğunu duyurdu.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem'in sözleşme süresinin dolduğunu duyurdu.

Kulüp Başkanı Volkan Can, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, teknik direktör Erdem ile teknik ekibin sözleşmesinin bittiğini belirtti.

Erdem'in 13 yıldır takımı yönettiğini ifade eden Can, bu süre zarfında başarılara imza atan ekibe teşekkür etti.

Can, "Bundan sonraki kariyerlerinde yeni başarılar diler, camiamız olarak bu kapının her zaman hocalarımıza açık olduğunu belirtiriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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