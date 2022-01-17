Kırklarelispor, Medipol Başakşehir'den Enes Karakuş ile sözleşme imzaladı - Haberler
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Kırklarelispor, Medipol Başakşehir'den Enes Karakuş ile sözleşme imzaladı

Kırklarelispor, Medipol Başakşehir'den Enes Karakuş ile sözleşme imzaladı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Medipol Başakşehir'den Enes Karakuş ile sözleşme imzaladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Medipol Başakşehir'den Enes Karakuş ile sözleşme imzaladı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine Karakuş ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.

Transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını ifade eden Can, Kırklarelispor'un çok daha güzel yerlerde mücadele etmesi için çalıştıklarını belirtti.

Can, transfer çalışmalarının devre arasında devam edeceğini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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