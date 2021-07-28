Kırklarelispor Mahmut Caner Alioğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, Pendikspor'dan Mahmut Caner Alioğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Volkan Can, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Can, transferler ile eksik mevkileri tamamladıklarını dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop