Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, Hatayspor'dan Ahmet Hakan Şahin, Gaziantep'ten Ali Ateş, Yeni Malatyaspor'dan Oytun Özdoğan ve Hollanda futbol takımı FC Emmen'den Ferhat Görgülü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi.

Transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını ifade eden Can, Kırklarelispor'un çok daha güzel yerlerde mücadele etmesi için çalıştıklarını belirtti.

Can, bu sezona çok ciddi hazırlandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran