Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, Pendikspor dan Berat Ali Genç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını ifade eden Can, Kırklarelispor'un çok daha güzel yerlerde mücadele etmesi için çalıştıklarını belirtti.

Can, bu sezona çok ciddi hazırlandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran