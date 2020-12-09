Kırklarelispor: 1-3
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Kırklarelispor: 1-3

09.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:12
Kırklarelispor: 1-3

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız (xx), Serdar İla (xx), Birtan Yavuz (xx)TURGUTLUSPOR: Fatih (x) - Marvin Sinan (x) (Dk. 60 Burak Yılmaz xx), Mete (xx) (Dk. 83 Emre), Süleyman (x), Talha (xx), Mert (xx), Samed Hakan (x) (Dk. 60 Samet Günhan x), Muhammed Rıdvan (xx), Mutlu Aksu (x) (Dk.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız (xx), Serdar İla (xx), Birtan Yavuz (xx)TURGUTLUSPOR: Fatih (x) - Marvin Sinan (x) (Dk. 60 Burak Yılmaz xx), Mete (xx) (Dk. 83 Emre), Süleyman (x), Talha (xx), Mert (xx), Samed Hakan (x) (Dk. 60 Samet Günhan x), Muhammed Rıdvan (xx), Mutlu Aksu (x) (Dk. 37 Koray x), Muhammet Beşir (x) (Dk. 60 Mithat xx), Muhammet Haşim (xx)KIRKLARELİSPOR: Umut (xx) - Davut (xx), İbrahim (xxx), Hamza (xxx), Emre Keleşoğlu (xx), Ersel (xxx) (Dk. 83 Emre Balkı), Berkan Burak (xx) (Dk. 73 Atakan xx), Serkan (xxx), Yunus Emre (xxx) (Dk. 85 Arda Hilmi), Görkem Bitin (xxx) (Dk. 85 Kubilay), Mert Sinan (xxx)GOLLER: Dk. 2 Mert Sinan, Dk. 51 Görkem Bitin, Dk. 88 Kubilay (Kırklarelispor) - Dk. 40 Talha (Turgutluspor)SARI KARTLAR: Süleyman, Mete, Muhammet Beşir, Mert, Talha, Emre (Turgutluspor) - Berkan Burak (Kırklarelispor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışındaki Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu deplasmanındaki 4-0'lık mağlubiyetin ardından üst üste ikinci yenilgisini evinde Kırklarelispor'dan aldı: 1-3. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekibin 2'nci dakikada Mert Sinan, 51'inci dakikada Görkem Bitin ve 88'inci dakikada Kubilay'la bulduğu gollere ev sahibi 40'ıncı dakikada Talha'yla yanıt verebildi. Bu skorla yarışta ağır yara alan Turgutluspor, 27 puanda kalıp üçüncü sıraya gerilerken Kırklareli puanını 21'e çıkardı.2'nci dakikada Kırklarelispor golü buldu. Yunus'un soldan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mert, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.19'uncu dakikada Görkem'in kafayla indirdiği topta Emre'nin sert vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.23'üncü dakikada ev sahibinden Mutlu Aksu'nun ara pasında topla buluşan Muhammet Haşim rakibini geçerek sert vurdu, top direkten döndü.40'ıncı dakikada Turgutluspor beraberlik golünü buldu. Mert'in sağ taraftan köşe vuruşundan ortasında Muhammet Haşim kafayı vurdu, arka direkte Talha topu kafayla tamamlayarak ağlara gönderdi: 1-1.İlk yarı bu skorla bitti.51'inci dakikada Kırklarelispor ikinci golü buldu. Serkan'ın sol kanattan ceza alanına ortasında topa iyi yükselen Görkem, kaleci Fatih'in solundan topu ağlara yolladı: 1-2.53'üncü dakikada konuk takımdan Yunus Emre'nin kullandığı köşe vuruşundan ortasında savunmadan seken topa Emre Keleşoğlu sert vurdu, top üst direkten döndü.70'inci dakikada Turgutlusporlu Talha'nın yaklaşık 25 metreden serbest vuruşunda kaleci Umut topa iki hamlede sahip oldu.88'inci dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Atakan'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Fatih'ten döndü, dönen topu tamamlayan Kubilay fileleri havalandırdı: 1-3.

90+4'üncü dakikada Atakan'ın yaklaşık 25 metreden serbest vuruşunda top üst direkte patladı. Karşılaşma Kırklarelispor'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.


- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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