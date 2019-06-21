Kırklarelililer yağmura teslim oldu

Kırklarelililer yağmura teslim oldu

Kırklareli'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklarelililer yağmura teslim oldu

Kırklareli'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Saat 15: 00'da başlayan sağanak yağış nedeniyle yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı, bazıları ise şemsiye, çanta, poşet ve kartonlara sığındı.

Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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