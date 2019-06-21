Kırklarelililer yağmura teslim oldu
Kırklareli'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Saat 15: 00'da başlayan sağanak yağış nedeniyle yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı, bazıları ise şemsiye, çanta, poşet ve kartonlara sığındı.
Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
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