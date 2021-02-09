KIRKLARELİ - Sağlık memuru geçen yıl bıraktığı sigarayı içtiği 35 yılın pişmanlığını yaşıyor

Kırklareli'nde 35 yıl kullandığı sigarayı yeğeninin sözünden etkilenerek bırakan Birol Düzen (53) sigara kullandığı yılların pişmanlığını taşıyor.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünde sağlık memuru olarak görev yapan Düzen, bulunduğu çevrenin de etkisiyle 17 yaşında sigaraya başladı.

Düzen, 35 yıl boyunca bağımlısı olduğu ve günde 2 paket kullandığı sigarayı yeğeninin "Çok pis kokuyor, lütfen bir daha sigara içme" sözü sonrası geçen yıl bıraktı.

Düzen, AA muhabirine, özenti ile sigara kullanmaya başladığını anlattı.

Kullandığı yılların pişmanlığını taşıdığını belirten Düzen, "Allah yeğenimden razı olsun. Sigarayı bırakmak çok istedim ama hep bir bahanem vardı. Ona söz verdim, 'sigarayı bırakacağım' diye. O günden bu yana ağzıma sigara değdirmedim." dedi.

Düzen, sigaranın kendisine verdiği zararı sigaradan uzaklaşınca anladığı ifade etti.

Sigaranın maddiyatın yanında sağlığından da çok şey götürdüğünü şimdi daha iyi idrak ettiğini belirten Düzen, şöyle konuştu:

"Maddiyat önemli değil ama sağlıktan çok şey götürdü, keşke içmeseydim az değil 35 yıl kullandım. Tansiyon hastası oldum belki sigaradan. Şu anda bile bazen içme hissi geliyor ama gerçekten bıraktıktan sonra her gün geçtikçe kendinizle de gurur duyuyorsunuz.

Yanımda sigara içenlerin kokusunu duyduğum zaman iğreniyorum. Eşimin, çocuğumun yanında da ben öyle kokuyormuşum. Keşke içmeseymişim diyoruz. Gerçekten rahatsız edici bir koku. Ortamda çok sigara dumanı olursa bayağı tiksiniyor insan."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran