Kırklarelili Öğrenciler Çanakkale'yi Gezdi

Üsküp Belediyesi, Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Üsküp Belediyesi tarafından öğrencilere tarih ve kültür bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen Çanakkale gezisine, Okul Müdürü Mustafa Akyüz, beden eğitimi ve spor öğretmeni Sezin Belen rehberliğinde 7. sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrenciler geziyle Seyit Onbaşı Anıtı, Kuzey-Güney Cephesi, Conkbayırı, Anzak Mezarlığı, 57. Alay Şehitliği ve müzeleri ziyaret etti.