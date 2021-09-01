Kırklarelili balıkçılar gün doğumuyla 'vira bismillah' dedi
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Kırklarelili balıkçılar gün doğumuyla 'vira bismillah' dedi

Kırklarelili balıkçılar gün doğumuyla 'vira bismillah' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Eylül'de yasakların sona ermesi ile birlikte 2021-2022 balıkçılık av sezonu açıldı.

1 Eylül'de yasakların sona ermesi ile birlikte 2021-2022 balıkçılık av sezonu açıldı. Kırklarelili balıkçılar gün doğumuyla birlikte 'vira bismillah' dedi.

15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile 2021- 2022 balıkçılık av sezonu açıldı. Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar ayın olmaması nedeniyle denize gece açılamadı. Günün ilk ışıklarında büyük bir heyecan ile denize açılan balıkçılar yeni sezondan umutlu.

Yeni sezonda yeni umutlarla 'vira bismillah' dediklerini belirten balıkçılardan Erdem Esen, "Uzun bir süredir bu sezonu bekliyoruz. Bu sene olumlu gibi. İnşallah iyi olur. Sabah attık ağları, akşam karanlık olduğu için atmadık. Sabah güneşin doğmasını, ayın çıkmasını biraz bekledik" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ

Kırklarelili balıkçılar gün doğumuyla 'vira bismillah' dedi
Kırklarelili balıkçılar gün doğumuyla 'vira bismillah' dedi
Kırklarelili balıkçılar gün doğumuyla 'vira bismillah' dedi
Kırklarelili balıkçılar gün doğumuyla 'vira bismillah' dedi
Kırklarelili balıkçılar gün doğumuyla 'vira bismillah' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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