KIRKLARELİ - Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı - Trenin çarpma anı güvenlik kamerası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRKLARELİ - Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı - Trenin çarpma anı güvenlik kamerası

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Yan devrilen servisteki 27 kişi yaralandı. Yaralılar Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

KIRKLARELİ - Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı - Trenin çarpma anı güvenlik kamerası

KIRKLARELİ - Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı - Trenin çarpma anı güvenlik kamerası

KIRKLARELİ - Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı - Trenin çarpma anı güvenlik kamerası

AA / Güncel

Kırklareli, Alpullu, işçi, Güncel, Haberler

title