KIRKLARELİ - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
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KIRKLARELİ - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Kırklareli'nde adaylar, belge kontrolü ve üst araması yapılmasının ardından sınav salonlarına alındı.

KIRKLARELİ - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
KIRKLARELİ - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
KIRKLARELİ - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
KIRKLARELİ - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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