KIRKLARELİ - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Kırklareli'nde adaylar, belge kontrolü ve üst araması yapılmasının ardından sınav salonlarına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop