Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Kırklareli ve Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Belediye ekipleri buzlanmaya karşı kent merkezinde hazır bekletiliyor. Bu arada Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nde de kar yağışı başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman