Kırklareli ve Tekirdağ'da doğaya 6 ton 720 kilogram yem bırakıldı - Haberler
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Kırklareli ve Tekirdağ'da doğaya 6 ton 720 kilogram yem bırakıldı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli ve Tekirdağ'da doğaya 6 ton 720 kilogram yem bırakıldı

Kırklareli ve Tekirdağ'da yaban hayvanları için karla kaplı alanlara 6 ton 720 kilogram yem bırakıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'da yaban hayvanları için karla kaplı alanlara 6 ton 720 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kırklareli ve Tekirdağ şube müdürlüklerince, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, hava sıcaklığının ortalama 3 derece olduğu kentlerin yüksek kesimlerindeki yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Tekirdağ'da hayvanlar için doğaya 5 ton 650 kilogram karma yem, Kırklareli'nde ise 1 ton 70 kilogram yem Demirköy, Kofçaz ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına bırakıldı.

Bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da doğaya 6 ton 720 kilogram yem bırakıldı

AA / Özgün Tiran - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Haber

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