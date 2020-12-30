Kırklareli ve Edirne'de 505 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli ve Edirne'de yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda 505 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kırklareli ve Edirne'de N.G, M.Ç, B.Y, C.E. ve A.Y'nin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 505 litre kaçak içki ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu zanlılardan bazılarına ait ev ve iş yerlerinde daha önce de düzenlenen operasyonda 518 litre kaçak içki ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop