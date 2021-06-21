Kırklareli Valisi Sn. Osman Bilgin Babalar Günü'nü Kutladı

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte, Babalar Günü münasebetiyle Şehidimiz Piyade Komando Er Tuncay DUMAN'ın bizlere emaneti olan değerli ailesini Kavakdere Köyünde ziyaret ederek Şehit Babamızın Babalar Gününü kutladılar.