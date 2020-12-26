Kırklareli Valisi 'PCR testi' haberlerine son noktayı koydu

Kırklareli Valisi 'PCR testi' haberlerine son noktayı koydu Kırklareli Valisi Osman Bilgin: "Kente girecek herkese yeni tip korona virüs testi yapılması gibi bir durum söz konusu değil" Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kan bağışında bulunduktan sonra kentte giriş ve çıkışlarda...

Kırklareli Valisi 'PCR testi' haberlerine son noktayı koydu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin:

"Kente girecek herkese yeni tip korona virüs testi yapılması gibi bir durum söz konusu değil"

KIRKLARELİ - Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kan bağışında bulunduktan sonra kentte giriş ve çıkışlarda test yapılacağı şeklinde yansıyan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Bilgin, ile girişlerde Kovid-19 testi zorunluğu getirildiği gibi bir kararın söz konusu olmadığını belirterek "Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle ve kesinlikle 'İlimize girişlerde Kovid-19 testi zorunluğu getirildi' gibi bir karar söz konusu değil. Bu kararı alma yetkisi zaten Valiliğin değil. Bazı basın kuruluşlarında bu haber dönüyor" diyerek, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Basını güç olarak kullanıp kamuoyunu yanlış yönlendirenler olduğunu görüyoruz"

Kırklareli'nin İstanbul'a yakın olması nedeniyle gidiş gelişlerin yoğun olduğunu aktaran Bilgin, uyarılara rağmen ev ziyaretlerinde bulunan bazı vatandaşların yakınlarından ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 testi yapılması yönünde karar aldıklarını dile getirerek "Valilik olarak basın açıklaması yapmamıza rağmen açıklamamızın basında maalesef yer almadığını, basını güç olarak kullanıp kamuoyunu yanlış yönlendirenler olduğunu görüyoruz. Bunlar doğru değil. Ülkemizde en önemli şey, bu ülke insanının yarını için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu mücadeleye hepimizin ortak olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bu kararı alma yetkisi valiliğin değil"

Vali Bilgin "İl dışından gelecek vatandaşlarımıza Kovid-19 testi zorunluluğu getirdiğimiz hiçbir karar söz konusu değil. Aldığımız karar net. Eğer biz il dışından gelenlere korona testi zorunluluğu getirsek alacağımız karar şöyle olur; 'Kırklareli iline dışarıdan gelen tüm vatandaşlara Kovid-19 testi zorunluluğu getiririz.' deriz. İl girişlerinde de bunu zorunlu tutarız. 'Test olmayanı içeriye almayız.' diye bir karar alırız. Böyle alınmış bir karar yok, böyle bir niyetimiz de yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Zaten Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu kararları alma yetkisi Valiliğin değil" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI