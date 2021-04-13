Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yatırımları inceledi
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yatırımları inceledi

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yatırımları inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eğitim ve sağlığa yönelik yatırımları inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eğitim ve sağlığa yönelik yatırımları inceledi.

Vali Bilgin, eski devlet hastanesi alanına inşa edilen sağlık kompleksi inşaatında incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bilgin, sağlık alanında yatırımlara çok önem verdiklerini söyledi.

Sağlık kompleksi ile birey ve toplumu koruyup sağlıklı hayat tarzını teşvik edip birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Bilgin, sağlık kompleksinin 17 bin metrekare alan üzerine 2 blok olarak inşa edildiğini belirtti.

Vali Bilgin, kompleks içerisinde aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri birimi, halk sağlığı laboratuvarı, toplum sağlığı merkezi, idari hizmet binası, konferans salonu, personel ve destek hizmetleri, kreş ile toplum ruh sağlığı merkezinin yer alacağını kaydetti.

Vali Bilgin daha sonra 16 derslikli olarak inşa edilen Gazi Mustafa Kemal İlkokulu inşaatında incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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