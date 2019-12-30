Kırklareli Valisi Osman Bilgin "sağlık, huzur, mutluluk" temennisinde bulundu

30.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:02

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni yıl mesajı yayımladı.



Bilgin, mesajında, umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Sevinçleri ve üzüntüleriyle 2019 yılının geride kalacağını anımsatan Bilgin, yeni yılın yenilenen, tazelenerek güçlenen bir yaşamın habercisi olması temennisinde bulundu.

Vali Bilgin, kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Yaptığımız her işte olduğu gibi, geride kalan bir yılın muhasebesini yaparken, dünyada yaşanan göçlere, savaşlara, yaşanan insani krizlere bakarak kimilerinin kan ve gözyaşı ile sulanmış bir yılı geride bıraktığına, kimilerinin de insana ve insanlığa katkı sunduğu bir yılı geride bıraktığına şahit oluyoruz. Ne mutlu bizlere ki millet olarak geride bıraktığımız yılda yine mazlumların yanında olduk. 2020 yılında da gücümüze inanarak, umudumuzu canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan yine ve yeniden yaratılanı yaratandan dolayı hoş görmeye devam edeceğiz.

Yeni yılda ülkemizin kalkınmada daha ileri gitmesi, refah ve huzur ortamının devam etmesi en büyük temennimizdir. Kırklareli Valiliği olarak yeni yılda ilimiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin, halkımıza daha fazla sosyal ve ekonomik imkanlar sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Kırklarelimiz'in önüne yeni ufuklar açma, gelişimine ivme kazandırma konusunda azim ve kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sahip olduğumuz bu güzel ülkenin güçlü ve aydınlık bir geleceğe kavuşması için birey olarak sorumluluklarımızın bilinci içerisinde yeni yılı kutluyor, 2020 yılının ülkemize, milletimize, çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli Kırklarelili hemşehrilerime sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA