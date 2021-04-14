Kırklareli Valisi Osman Bilgin, OSB'de incelemede bulundu
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, OSB'de incelemede bulundu

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, OSB'de incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, OSB alanında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nin sektörün öncü firmalarının yatırım kararıyla her geçen gün geliştiğini ifade eden Bilgin, kent ekonomisi ve istihdamına da büyük katkı sağladığını belirtti.

OSB'nin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini dile getiren Bilgin, "Organize sanayi bölgesinin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Bölgeyi firmalarımız için daha cazip hale getiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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