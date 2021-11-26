Kırklareli Valisi Osman Bilgin, KYK'da kalan öğrencilerle buluştu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle yemekhanede yemek yedi.

Öğrencilerle sıraya girerek yemek alan Bilgin, öğrenci yıllarının insanın en değerli zamanı olduğunu söyledi.

İnsanın kendisini çok önemli görmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, "Zaten büyük düşünmüyorsanız o zaman siz küçük insansınız demektir. Büyük düşünmek gerekiyor." dedi.

Bugünün gençlerinin yarının yöneticileri olduğunu belirten Bilgin, insanın sürekli kendisini geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Kendi hayatından kesitler paylaşan Bilgin, "Ben 13 yaşına kadar sadece kara lastik giyiyordum, ayakkabım hiç yoktu. Yani imkanım yoktu. Biz de öyle bir ortamdan geldik. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin bir köyünde ilkokul ve ortaokul okumuş ve bugün vali olarak görev yapıyoruz. Şuanda 81 validen birisiyiz. Dolayısıyla sizler de her şeyi yapabilirsiniz." dedi.

Vali Bilgin, daha sonra öğrencilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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