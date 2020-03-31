Kırklareli Valisi Osman Bilgin koronavirüse yakalandı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
31.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:56
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com