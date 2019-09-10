Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Işankuli Amanlıev ve İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov'u makamın kabul etti.

10.09.2019 13:36
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Işankuli Amanlıev ve İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov'u makamın kabul etti.

Büyükelçi Amanlıev ve Başkonsolos Seyitmammedov, ziyarette şeref defterini imzaladı.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Amanlıev ve Seyitmammedov'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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