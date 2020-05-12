Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den "Koronavirüs azaldı diye rahatlamayalım" uyarısı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının azalmasına rağmen, vatandaşların tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmaması ve rahatlamaması gerektiğini bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının azalmasına rağmen, vatandaşların tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmaması ve rahatlamaması gerektiğini bildirdi.

Vali Bilgin, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla Kırklareli Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleriyle bir araya geldi.

Anadolu Lisesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bilgin, grupta yer alan gönüllülere kolaylıklar diledi.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinin asıl kahramanlarının sağlık, kolluk kuvvetleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde günde yaklaşık 6 bin aileye hizmet götürdüklerini anlatan Bilgin, "Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sosyal yardımlaşma vakıfları, emniyet güçleri, öğretmenlerimiz özveriyle çalışmaktadırlar. Ramazan dolayısıyla Kızılay ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek de dağıtıyoruz." dedi.

Bilgin, kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve hastalığı yendiğini aktardı.

Salgının hemen hemen dünyanın her yerinde etkisini gösterdiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu süreç, birlikte olmakla aşılacak bir süreç. Kovid ile toplumlar dönüşecek, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi olarak çok yönlü etkileri olacak. Arkadaşlarımız korkusuz ve cesaretli bir şekilde, hastalığın da kendilerinde yarattığı psikolojiyi de yenerek, bu mücadelelerinde hayati görev üstlendiler. Bu aslında nasıl bir ordu ülkenin milli savunmasını yapıyorsa, arkadaşlarımız da ülkemizin vefakar ve cefakar hizmet ordusu. Onların yaptığı iş hem dünyevi, hem de uhrevi olarak bir ibadet ve sosyal hizmettir."

Kentte vaka sayılarının tekli rakamlara indiğini vurgulayan Bilgin, "Ancak tedbirler hiçbir zaman elden bırakılmamalı. Kovid-19 basit bir hastalık değil. Yüzde 99 bile tedbir alsanız yine olmuyor, yüzde 100 tedbir almanız gerekiyor. Ben bu hastalığı kendim yaşadığım için çok iyi biliyorum. Lütfen vakalar çok azaldı diye rahatlamayalım. Havaların da ısınmasıyla 'mikrop bize bulaşmaz' demeyelim." diye konuştu.

Kaynak: AA